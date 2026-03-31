31 марта, 09:00

Российский посол заявил о готовности Румынии принять у себя военных НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Посол России в Румынии Владимир Липаев сообщил, что румынские власти активно стремятся к размещению иностранных войск на своей территории. Дипломат отметил, что помимо американских военных, в Румынии на ротационной основе присутствуют подразделения из Франции, Германии, Бельгии, Испании и Португалии. Кроме того, ВВС стран НАТО поочередно патрулируют воздушное пространство вдоль восточной границы и над Чёрным морем.

Липаев также обратил внимание на регулярное участие румынских вооружённых сил в крупномасштабных учениях Североатлантического альянса. Он особо выделил, что эти маневры направлены на совершенствование навыков противодействия потенциальному противнику.

«Несложно догадаться какому», — добавил дипломат в беседе с РИА «Новости».

До этого Липаев заявил, что граждане Румынии участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Речь идёт прежде всего об участниках так называемой «Румынской боевой группы «Гетика». Эти формирования, как утверждается, действуют в составе «Интернационального легиона» и других подразделений ВСУ. Численность румынских наёмников составляет несколько десятков человек.

