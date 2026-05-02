«Россия защитит себя в любом месте планеты»: Делимханов поставил на место короля Карла III

Россия стремится к миру, но готова защищать свои интересы где угодно на планете. Об этом заявил депутат Госдумы Адам Делимханов в своём Telegram-канале в ответ на слова британского короля Карла III о том, что США должны быть готовы к возможной войне с Россией ради поддержки Украины.

«Карл, запомни, Россия готова к миру, но она также готова проявить свои интересы, возможности и семейные ценности в любом месте планеты. Ваша попытка жестокого удара по России обернется катастрофой для его инициатора», — пишет парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что Великобритания — не та страна, которая может диктовать миру свои условия. Депутат раскритиковал позицию западных стран, обвинив их в развязывании конфликтов в разных регионах мира. Он подчеркнул ещё раз, что попытки давления на Россию, по его мнению, могут привести к серьёзным последствиям.

Отдельно Делимханов затронул историческую тему, заявив, что решающую роль в победе во Второй мировой войне сыграли советские солдаты, дошедшие до Берлина. Он указал на продолжающиеся боевые действия в рамках СВО и выразил уверенность в достижении поставленных задач.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на недавние политические заявления европейских монархов и посоветовал им вспомнить старую поговорку. Поводом стала встреча Владимира Зеленского с королём Швеции Карлом XVI Густавом, а также речь британского короля Карла III в Конгрессе США. Медведев обвинил монархов в том, что они нарушили правила и вмешались в политику.