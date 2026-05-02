Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 07:40

Россия нарастила экспорт нефти в Сирию на 75% и стала главным поставщиком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Россия увеличила экспорт нефти в Сирию на 75% и стала главным поставщиком в эту страну. Об этом сообщает Reuters.

Поставки российской нефти выросли почти до 60 тысяч баррелей в день. Россия фактически заняла место бывшего поставщика — Ирана. Российская нефть дешевле, чем сорт Brent, что помогает Сирии справляться с нехваткой топлива. Reuters утверждает, что поставки идут на танкерах, которые находятся под западными санкциями.

Агентство делает вывод, что это укрепляет влияние Москвы в регионе и даёт Дамаску стабильный источник энергии в условиях, когда выбор поставщиков очень ограничен.

Одна из богатейших стран мира захотела увеличить импорт нефти из России

Раньше сообщалось, что японская компания Taiyo Oil экстренно закупила большой объём нефти на Сахалине — сделка прошла через правительство Японии. Сколько именно топлива купил Токио, не уточняется. Раньше практически всю нефть Япония получала с Ближнего Востока — до 95%. Но из-за проблем с блокировкой Ормузского пролива стране пришлось искать других поставщиков, и выбор пал на Россию.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  Новости
  Сирия
  Мировая экономика
  Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar