Одна из богатейших стран мира захотела увеличить импорт нефти из России

Крошечное государство Бруней-Даруссалам, чьё название переводится как «Обитель мира», всерьёз задумалось о расширении топливного сотрудничества с Москвой. Посол страны в РФ Пенгиран Хусайни Алауддин в беседе с газетой «Известия» заявил о перспективах увеличения импорта.

Султанат кажется финансовым парадоксом, ведь он стабильно обгоняет США и ОАЭ по паритету покупательной способности. Секрет благосостояния — богатейшие запасы углеводородов и население всего в полмиллиона человек. Нефтегазовый сектор обеспечивает до 90% государственных доходов.

Тем не менее даже такому обеспеченному игроку нужны поставки извне. Сказались и нестабильность в ближневосточном регионе, и собственная стратегия диверсификации. Дипломат подчеркнул: «Энергия нужна всем. Даже Брунею, хотя мы производим собственную».

Для транспортировки нефти активно используется развивающийся Северный морской путь. Если раньше это были лишь небольшие партии, то теперь ситуация меняется. «Это всегда возможно. У нас уже есть опыт закупок российской энергии», — уточнил глава дипмиссии.

Интерес Москвы не ограничивается продажей сырья. Пока в Брунее истощается лёгкая нефть, Россия готова предложить передовые технологии геологоразведки и 3D-сейсмики. Кроме того, азиатский партнёр может стать рынком для наших ИТ-решений в сфере финтеха, кибербезопасности и концепции умных городов.

Политическая почва для прорыва уже готовится. Абсолютный монарх Хассанал Болкиах ждёт Владимира Путина с визитом в 2026 году, к 35-летию установления дипломатических отношений. Контакты крепнут и на площадках вроде форума «Россия – Исламский мир» в Казани.

Потенциал для сближения сохраняется и в туризме, хотя без прямых рейсов из РФ и понятного бренда для путешественников Бруней остаётся лишь экзотическим дополнением к туру по Малайзии и Борнео.

Бруней входит в число богатейших стран мира по размеру ВВП на душу населения и занимает одно из лидирующих мест в Азии по индексу человеческого развития. Некоторые россияне узнали об этой стране после товарищеского матча футбольных сборных, который состоялся в 2024 году.