2 мая, 07:44

«Дачный кешбэк»: В Госдуме хотят запустить новые меры поддержки садоводов и огородников

В ГД призвали возвращать часть трат на семена и технику по «дачному кешбэку»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Минпромторгу запустить программу «Дачный кешбэк» с возвратом до 15% при покупке российских семян, саженцев и садовой техники для поддержки отечественных производителей и снижения расходов дачников.

Чернышов предлагает компенсировать часть затрат (10–15%) при покупке товаров у аккредитованных поставщиков в сезон (апрель–сентябрь), с установлением лимитов на одного получателя для адресности.

Инициативу планируют увязать с мерами поддержки малого и среднего бизнеса в этой сфере для создания мультипликативного эффекта. Программа особенно важна для пенсионеров и владельцев дачных участков, сообщает ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что ФНС теперь признаёт банковский кешбэк инвестиционным доходом и требует уплаты НДФЛ. Таким образом, один россиянин разместил на вкладах около 8 миллионов рублей, а к январю получил 2,2 миллиона рублей процентного дохода. Эта сумма проходила под порогом налогообложения в 13%, однако налоговики добавили к ней ещё и кэшбэк.

Владимир Озеров
