В России анонсировали разработку оружия на «новых физических принципах»

Россия может разрабатывать оружие на «новых физических принципах» стратегического класса. У российского ВПК есть перспективные проекты военного назначения, сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Речь идёт о системах оружия на новых физических принципах, подчеркнул аналитик и напомнил, что в недавнем выступлении зампред Совбеза России Дмитрий Медведев анонсировал возможное завершение испытаний и запуск серийного производства нового оружия. Появление такого вида вооружений, по мнению Коротченко, станет сдерживающим фактором для потенциальных противников.

«Во-первых, можно предположить, что речь может идти о разработках в области создания систем оружия на новых физических принципах. Разумеется, это оружие стратегического класса», — сказал Коротченко ТАСС.

Ранее правительство России расширило перечень сил, задействованных в охране госграницы в воздушном пространстве. В обновлённый состав включили дроны-перехватчики, лазерные системы борьбы с БПЛА, радиочастотные комплексы и унифицированные пусковые установки.