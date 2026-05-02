Мясо, мангал и мастер-класс: Россияне башляют 12 тысяч за выход на природу с шашлычным гуру

В России на фоне потепления начали скупать «шашлычные туры». Поездка на природу стоит 12 тысяч рублей с человека, пишет SHOT.

С приходом тепла в городах появились однодневные шашлычные туры. Организатор — босс-барбекю — собирает группу до восьми человек и везёт их в лес, где проводит мастер-класс: как правильно выбрать угли и мясо, найти поляну, поставить мангал и подготовить шампуры. Такие туры подходят тем, у кого нет компании на майские праздники, или девушкам, которые не умеют жарить мясо.

За один день шашлычные кураторы берут 12 тысяч рублей. В эту сумму входят маринованное мясо, сосиски, картошка, мангал на каждого, аптечка, вода и жидкость для розжига. Организаторы также советуют брать с собой вино — «для маринада и хорошего настроения».

Некоторые россияне не переживают ни за мясо, ни за компанию, ни за место для шашлыка. Счастливые обладатели балконов жарят мясо прямо на них — так проще. Правда, за такой кулинарный эксперимент можно получить штраф от 5 тысяч рублей, а если пострадают люди — и уголовную ответственность. Напомним, закон прямо запрещает использовать открытый огонь на балконах и лоджиях, а также оставлять без присмотра свечи, непотушенные сигареты и керосиновые лампы.