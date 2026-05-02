Это по любви: Главврач из Сибири поднимает рождаемость своим горячим хобби

Главврач из Омской области Ольга Штрауб своим примером доказала, что жизнь простирается далеко за пределы работы, а развиваться нужно в разных направлениях. Женщина имеет медицинское образование и всю жизнь трудится в клинике. А её любовь к шитью из хобби переросла в серьёзное увлечение и способ подзаработать, о чём Ольга рассказала в соцсети.

Ольга Штрауб покорила фанатов своим хобби. Видео © Telegram / Mash

39-летняя Ольга Штрауб на днях была назначена руководителем ЦРБ в селе Азово. Она долгое врем была рядовым оториноларингологом и, наконец, получила повышение. Помимо этого, Ольга закончила курсы по шитью, научилась создавать нижнее бельё и разобралась во всех нюансах кружевного творчества. Сейчас она легко шьёт не только секси-комплекты, но и практичное бельё для беременных или послеоперационные боди. Также в соцсети Ольга похвасталась, что научилась создавать прекрасные корсеты, которые прекрасно подойдут даже под джинсы.

Ранее Life.ru писал, что в России резко вырос интерес к одежде из натуральных материалов, включая коноплю и крапиву. На фоне дефицита сырья часть тканей начали поставлять из Китая. За последний год продажи подобных изделий увеличились более чем в два раза. Наибольший интерес вызывают вещи из конопли и крапивы — из них шьют рубашки, халаты и традиционные модели с национальными элементами.