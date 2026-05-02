Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц за короткое время свёл на нет результаты многолетнего развития страны. Своё мнение он опубликовал на платформе «Макс».

«Десятки лет развития ФРГ Мерц, опираясь на опыт горе-предшественников, окончательно обнулил всего за год», — написал Володин.

По его словам, Германия сегодня сталкивается с серьёзными экономическими трудностями. В частности, речь идёт о закрытии производств, сокращении рабочих мест и ухудшении социальной поддержки населения. Володин напомнил, что Мерц ранее заявлял, что жители страны за последние 20 лет «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия».

«Видимо, поэтому им сокращают социальные выплаты и пособия. Лишают их рабочих мест из-за непрекращающегося закрытия производств», — заметил председатель нижней палаты парламента.

Кроме того, спикер Госдумы указал на исторический аспект, заявив, что в Германии «заставляют забыть о безвозмездной помощи нашей страны в восстановлении единства». Он также назвал кощунственным запрет на демонстрацию символики в День Победы.

