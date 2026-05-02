Стармер призывает запретить пропалестинские марши из-за «всемирной интифады»

Пропалестинские марши в Великобритании могут быть временно запрещены из-за серии антисемитских нападений. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер, призвав привлекать к уголовной ответственности тех, кто скандирует лозунги о «глобальной интифаде».

Глава правительства указал на необходимость изучить дополнительные полномочия кабмина для запрета протестов, отметив кумулятивный эффект и повторяющийся характер маршей.

Стармер подчеркнул, что если на акции звучат призывы к «всемирной интифаде», участники должны задуматься, почему они не осуждают это. При этом он признал, что люди имеют право быть встревоженными событиями в Газе.

