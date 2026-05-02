2 мая, 10:44

Стармер призывает запретить пропалестинские марши из-за «всемирной интифады»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Пропалестинские марши в Великобритании могут быть временно запрещены из-за серии антисемитских нападений. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер, призвав привлекать к уголовной ответственности тех, кто скандирует лозунги о «глобальной интифаде».

Глава правительства указал на необходимость изучить дополнительные полномочия кабмина для запрета протестов, отметив кумулятивный эффект и повторяющийся характер маршей.

Стармер подчеркнул, что если на акции звучат призывы к «всемирной интифаде», участники должны задуматься, почему они не осуждают это. При этом он признал, что люди имеют право быть встревоженными событиями в Газе.

Стармер пообещал объявить КСИР террористической организацией

Ранее Life.ru рассказывал, что в нескольких израильских городах прошли протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В Тель-Авиве более 2000 человек праздновали поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии и присоединились к антиправительственному митингу. Акции также прошли в Беэр-Шеве и Хайфе, а в Иерусалиме акции переросли в стычки с полицией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
