Жители Подмосковья жалуются на домашний интернет по «белым спискам»

В Московской области жители начали жаловаться на работу домашнего интернета, ссылаясь на то, что ранее речь шла о вводимых ограничниях лишь в отношении мобильного интернета в майские праздники. Жительница Щёлковского района Подмосковья Алёна рассказала «Газете.ru», что провайдер «Всем Wi-Fi» объявил о работе только по белым спискам.

«Домашний интернет у меня работает по белым спискам со вчерашнего дня. В службе поддержки провайдера «Всем Wi-Fi» сказали, что так будет все майские праздники, что это распоряжение какого-то «вышестоящего провайдера» и компания не несёт за это ответственности. В СМИ писали, что ограничивать будут только мобильный интернет, про домашний Wi-Fi лично я информации не видела», — возмутилась девушка.

Она добавила, что провайдер не стал даже уведомлять заранее о подобных мерах. Алёна рассказала, что многие её знакомые сейчас работают удалённо, и они столкнулись с аналогичными трудностями именно с домашним интернетом. «Я плачу за интернет, чтобы работать, а не чтобы смотреть сериалы на разрешённых сайтах», — подчеркнула Алёна.

Ранее сообщалось, что в «белый список» включено уже более 500 российских сайтов и приложений, а перечень продолжает пополняться по предложениям федеральных и региональных органов власти. Туда вошли сервисы из разных сфер — от экстренной помощи и медицины до банковских услуг и доставки. Среди новых участников указаны поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», «ОНФ», клиники «Медси» и «Мать и дитя», а также интернет-энциклопедия «Рувики» и система «ГЛОНАСС». Также сообщалось, что в майские праздники в целях безопасности будут введены ограничения на работу мобильного интернета.