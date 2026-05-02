Apple завалили исками из-за слежки за пользователями с помощью трекеров AirTag

Компания Apple оказалась под давлением десятков судебных исков от пользователей, которые утверждают, что стали жертвами слежки с использованием трекеров AirTag. По данным MacRumors, подано уже более 30 исков, и эта волна нарастает после того, как в 2022 году похожее дело не получило статус коллективного.

Истцы заявляют, что Apple выпустила устройство, осознавая его потенциальное применение злоумышленниками для контроля и давления на людей. В документах указывается, что при запуске AirTag в 2021 году у корпорации отсутствовали достаточные механизмы защиты, а существующие меры могли лишь сдерживать, но не предотвращать злоупотребления. С апреля 2021 года по апрель 2024-го компания получила более 40 тысяч жалоб, связанных со сталкингом.

По мнению истцов, трекеры превратили слежку из сложной задачи в простое действие через сеть Find My, которая использует чужие гаджеты для передачи данных о местоположении. Среди описанных в исках случаев есть инциденты, закончившиеся насилием. Apple в ответ внедрила уведомления о неизвестном устройстве, однако пострадавшие считают их недостаточными: сигнал может приходить с задержкой до 8 часов (а на раннем этапе — до 72 часов). Более того, звуковой сигнал AirTag можно просто удалить, и в интернете продаются модифицированные версии без динамика.

Ранее сообщалось, что ФАС России заявила о возможном нарушении антимонопольного законодательства со стороны Apple из-за действий против приложения Telega — модифицированной версии мессенджера Telegram. Разработчики Telega пожаловались, что приложение удалили из App Store, а после пользователи iOS не могли его запустить.