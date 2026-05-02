Подросток лечился от гриппа, пока его мозг пожирала инфекция. Ему удалили часть черепа

У 14-летнего Лёши Пироженко из Петербурга врачи удалили часть черепа в лобной области из-за последствияй перенесённой нейроинфекции. Обычная простуда, от которой лечился подросток, оказалась тяжёлым заболеванием, передаёт фонд «Алёша».

Лёша Пироженко. Фото © Фонд «Алёша»

В конце декабря прошлого года у мальчика резко подскочила температура почти до 40 градусов. Симптомы напоминали тяжёлый грипп: жар и слабость. Однако жаропонижающие и назначенные антибиотики не помогали.

Через неделю такого «лечения» у ребёнка отнялась нога. Только тогда его срочно госпитализировали. После МРТ врачи диагностировали менингоэнцефалит — одновременное воспаление оболочек головного мозга и его ткани.

Лёшу экстренно прооперировали. Трепанация черепа длилась более шести часов: из-под мозговых оболочек удаляли гной. Жизнь спасли, но затем начались судороги и сепсис. Сейчас в черепе подростка отверстие размером 14 сантиметров, мозг прикрыт только кожей с жировой прослойкой.

Любая травма головы может стать для него смертельной. Родители собирают почти 5 миллионов рублей на имплант, чтобы закрыть отверстие.

