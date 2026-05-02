2 мая, 11:30

Продавец кукурузы из Стамбула стал звездой соцсетей и крашем девушек со всего мира

Продавец кукурузы из Стамбула завёл пресс-службу и даёт интервью по записи

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alpertemel04

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alpertemel04

Популярный среди иностранных туристок продавец кукурузы и каштанов Альпер Темель из Стамбула создал собственную «пресс-службу». Теперь он даёт комментарии только по предварительной записи, сообщает корреспондент РИА «Новости».

Эта весной Темель стал вирусным, особенно среди путешественниц, которые называют его «красавчиком». У него около 850 тысяч подписчиков, он ведёт прямые эфиры в TikTok, где поклонницы дарят ему подарки. Одно из узбекских турагентств уже использует его фото для рекламы «кукурузного тура в Стамбул» от 530 долларов.

По вечерам у тележки звезды собираются толпы желающих сфотографироваться. Пока он делает это бесплатно. Один из помощтелей Темеля пояснил, что журналистам для интервью нужно заранее отправлять запрос по электронной почте. Приоритет — у иностранных СМИ. В день согласовывают не более двух-трёх встреч. Без предварительной договорённости продавец комментарии не даёт.

Сейчас у него работают четверо помощников (ещё в марте он торговал вместе с братом). Кукурузу его команда продаёт по 140 лир (около 3,1 доллара) за штуку. Это вдвое дороже, чем у конкурентов в центре, и почти втрое выше цен на окраинах Стамбула.

Борода и усы испортили бизнес: Самого известного двойника Галкина* перестали звать на корпоративы

Ранее турецкий актёр Бурак Озчивит приехал в Москву для презентации моноспектакля «Самая красивая девушка Стамбула». На пресс-конференции артиста спросили о любимых турецких сериалах. Называть конкретные проекты он не стал, заметив, что россияне и сами отлично разбираются в турецком кино.

Александра Мышляева
