Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 11:11

Угроза атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение опубликовал губернатор региона Евгений Солнцев в своём телеграм-канале.

«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области», — предупредил глава региона.

Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Информация о возможных целях или источниках угрозы на данный момент не раскрывается. Это не первый случай объявления режима опасности в российских регионах в последнее время.

Кондратьев: Новая воздушная атака на Туапсе обошлась без жертв

Ранее в Челябинской области было принято решение о проведении всероссийской акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате, отказавшись от традиционного уличного шествия. Как сообщил губернатор региона Алексей Текслер, это решение было одобрено на заседании антитеррористической комиссии из соображений безопасности.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar