Угроза атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области

В Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение опубликовал губернатор региона Евгений Солнцев в своём телеграм-канале.

«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области», — предупредил глава региона.

Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Информация о возможных целях или источниках угрозы на данный момент не раскрывается. Это не первый случай объявления режима опасности в российских регионах в последнее время.

Ранее в Челябинской области было принято решение о проведении всероссийской акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате, отказавшись от традиционного уличного шествия. Как сообщил губернатор региона Алексей Текслер, это решение было одобрено на заседании антитеррористической комиссии из соображений безопасности.