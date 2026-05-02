Полиция вычислила и задержала поджигателя 17 га леса под Красноярском

Сотрудники полиции в Красноярском крае установили личность мужчины, причастного к поджогу леса в районе села Бархатово, причиной пожара стало неосторожное обращение с пиротехникой. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

«Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Березовский» установили причастного к пожару в районе села Бархатово», — написала Волк.

В дежурную часть поступило сообщение о возгорании травы и леса на Есауловской петле. Оперативники установили подозреваемого — жителя Красноярска 1970 года рождения.

В настоящее время устанавливается сумма ущерба, проводится доследственная проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.

Напомним, что 1 мая в соцсетях начали активно распространяться кадры кадры лесного пожара на Есауловской петле — смотровой площадке под Красноярском. Из-за туристов с фаерами огонь охватил 17 гектаров леса.