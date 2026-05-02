2 мая, 11:42

В Белореченском районе Кубани подтопило 16 дворов

В трёх населённых пунктах Белореченского района Кубани подтоплены 16 придомовых территорий. За последние сутки в муниципалитете выпало 36 миллиметров осадков. По предварительной информации, в самом Белореченске вода зашла на 14 дворов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Ещё по одному подтопленному участку зафиксировано в посёлках Южном и Восточном. Данные уточняются, на месте работают четыре оценочные комиссии.

Для откачки воды привлечён местный отряд «Кубань-СПАС». Всего в ликвидации последствий задействованы 27 человек и 8 единиц техники. О возможном ухудшении обстановки из-за продолжающихся дождей не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Белореченском районе Краснодарского края число подтопленных придомовых территорий выросло до 236, серьёзно пострадали 48 частных домов и одна многоэтажка. Пострадавших нет, коммунальщики откачивают воду из подвалов. Синоптики прогнозируют спад воды.

Анастасия Никонорова
