На Кубани число подтопленных придомовых территорий выросло до 236

В Белореченском районе Краснодарского края выросло число придомовых территорий, затопленных из-за ливней и подъёма уровня воды в реках. Теперь их насчитывается 236. Серьёзно пострадали 48 частных домов и одна многоэтажка. Об этом журналистам рассказали в оперативном штабе региона.

«По уточнённым данным, в Белореченском районе из-за проливных дождей произошло подтопление 236 придомовых территорий. Подтопления придомовых территорий зафиксировали в Белореченске, Южненском, Пшехском, Родниковском и Дружненском сельских поселениях», — сказано в заявлении.

Там подчёркивается, что пострадавших среди населения нет. Сейчас коммунальщики продолжают проводить откачку воды из подвалов домов. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время вода пойдёт на спад.

Как сообщалось ранее, в Белореченском районе Краснодарского края затоплены около 130 придомовых территорий из-за поднявшегося в местных реках уровня воды. Районные власти показали, как делают заградительные земляные валы, чтобы остановить потоп. Эвакуированных граждан размещают в ПВР.