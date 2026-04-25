25 апреля, 14:58

Более 130 домов подтопило на Кубани, вода начала спадать

Обложка © Telegram / Сергей Сидоренко

В Белореченском районе Краснодарского края затоплены около 130 придомовых территорий из-за поднявшегося в местных реках уровня воды. Глава муниципального округа Сергей Сидоренко подтвердил информацию и показал, как власти и спасатели обходят дома, оцениват ущерб и помогают жителям с размещением в ПВР.

Под удар стихии попали как минимум 34 жилых дома в Белореченске, станице Пшехской, а также в посёлках Южный, Родники и Восточный. Из берегов вышли реки Псекупс, Пшиш и Афипс в Северском районе. Сейчас в наиболее критически опасных районов возводятся земляные валы для задержки потоков воды.

«В Белореченском районе с 24 апреля произошло подтопление 131 придомовой территории. Уровень воды начинает спадать. На месте работают «Кубань-спас» и краевая противопожарная служба» , — сообщили в оперативном штабе региона.

Путин поручил Чуйченко доложить о юрпомощи пострадавшим от паводков

Ранее сообщалось, что на пострадавших от наводнений территориях Чечни и Дагестана возникла новая угроза. Почвы в затронутых стихией районах теряют стабильность, что провоцирует риск схода оползней. Сложившаяся ситуация серьёзно осложняет деятельность экстренных служб.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
