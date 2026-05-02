Путин подписал закон, дающий таможенникам право уничтожать беспилотники

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому работники таможни смогут уничтожать беспилотники для защиты собственной инфраструктуры. Одним из методов борьбы с дронами называется подавление их сигнала.

Таможенники сбудут вправе спокойно пресекать полёты вражеских дронов над своими объектами, вплоть до физической ликивдации аппаратов. Детальный порядок действий и необходимые инструкции сотруднкиам даст ФТС России, при этом круг уполномоченных лиц будет строго ограничен.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 2 мая средства ПВО РФ уничтожили 215 украинских беспилотников самолётного типа над российскими регионами. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.