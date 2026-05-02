«Режим инцидента»: Чернышенко рассказал, как власти противостоят высоким ценам на курортах

Российские власти активно следят за тем, чтобы рост цен на туризм в текущем году не помешал сезону отпусков. Об этом журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отвечающий за данное направление.

Чернышенко напомнил, что туризм включает в себя 50 отраслей экономики, которые в итоге и формируют стоимость отдыха. Но правительство следит, чтобы рост цен не был необоснованным.

«У нас есть рабочая группа, которая следит за всеми отклонениями. Если есть превышение порогового значения, срабатывает режим инцидента, подключаются к работе ФАС, регионы, федеральные органы», — пояснил Чернышенко.

При этом вице-премьер признал, что спрос на курортное размещение не удовлетворён — отелей и гостиниц попросту не хватает, отсюда и высокие цены.

«Есть в Краснодарском крае возможность для доступного отдыха, но, конечно, есть и перегретые площадки, наш любимый Сочи — экстремально популярное направление. Но это рынок, и он должен сбалансироваться, когда будет достаточное предложение», — добавил Чернышенко. Кстати, сам вице-премьер решил не подогревать спрос на Кубань и планирует отдыхать в Крыму.

