Путин подписал закон о штрафах за продажу просроченных маркированных товаров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за продажу маркированных товаров с истёкшим сроком годности (10 тыс. для ИП и 20 тыс. для юрлиц за каждую позицию), а также за нарушения цен на табак и вейпы.

Так, за продажу сигарет и вейпов ниже минимальной или выше максимальной розничной цены после уведомления от системы предусматриваются штрафы в 5 тысяч, если реализовано до 100 единиц, 50 тысяч за 100–1000 штук, 500 тысяч за более чем 1000 товаров.

Кроме того, предусмотрен штраф за продажу товаров, подлежащих маркировке, незарегистрированным лицом. При объёме более 10 тысяч единиц в месяц через один кассовый аппарат предусматривается ответственность в 50 тысяч.

Ранее Владимир Путин подписал ещё несколько новых законов. Таким образом, от НДС были освобождены организации общепита на УСН и патенте (льгота до конца года). Кроме того, услуги по догазификации также теперь не облагаются налогом на добавленную стоимость.