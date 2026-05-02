Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 12:37

В небольших сёлах начнут работать аптеки на колёсах

Путин подписал закон о передвижных аптеках в населённых пунктах, где нет обычных

Обложка © Life.ru / GigaChat

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по продаже лекарств в передвижных аптеках. Они начнут работать в тестовом режиме с 1 сентября текущего года. Эксперимент продлится три года.

При этом речь идёт о продаже только в населённых пунктах, где нет обычных стационарных аптек. Им запрещено продавать некоторые категории лекарств. Например, препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества, сильнодействующие средства, иммунобиологические лекарства, спиртосодержащие препараты с долей спирта выше 25%, а также те лекарства, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов.

По совету соседки: Каждый четвёртый пожилой россиянин пьёт таблетки без назначения врача

Раньше правительство России изменило правила выдачи бесплатных лекарств для детей из многодетных семей — речь о детях до шести лет, которым положены льготные препараты. Раньше родители могли получить бесплатный рецепт только в региональной поликлинике. Это создавало проблемы, если ребёнок лечился в федеральной клинике по полису ОМС. Теперь рецепт можно будет оформить там, где ребёнок прикреплён к медицинскому обслуживанию, в том числе и в федеральных больницах.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Законы
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar