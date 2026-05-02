Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 12:28

В Курской области при атаке БПЛА пострадал водитель трактора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladislav_F

В селе Октябрьское Рыльского района Курской области на проезжей части взорвался украинский беспилотный летательный аппарат. В результате пострадал 52-летний водитель трактора, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

Ударной волной зацепило проезжавшую мимо технику. У мужчины диагностировали слепое осколочное ранение правой кисти и акубаротравму. Ему оказали первую помощь. От госпитализации пострадавший отказался — он будет лечиться амбулаторно.

Собянин сообщил об уничтожении ещё одного беспилотника ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что в течение шести часов дежурные расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 123 беспилотных аппарата самолётного типа, запущенных украинской стороной. 2 мая с 8:00 до 14:00 российские ПВО работали в небе над 13 регионами.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar