В Курской области при атаке БПЛА пострадал водитель трактора

В селе Октябрьское Рыльского района Курской области на проезжей части взорвался украинский беспилотный летательный аппарат. В результате пострадал 52-летний водитель трактора, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

Ударной волной зацепило проезжавшую мимо технику. У мужчины диагностировали слепое осколочное ранение правой кисти и акубаротравму. Ему оказали первую помощь. От госпитализации пострадавший отказался — он будет лечиться амбулаторно.

Ранее Life.ru сообщал, что в течение шести часов дежурные расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 123 беспилотных аппарата самолётного типа, запущенных украинской стороной. 2 мая с 8:00 до 14:00 российские ПВО работали в небе над 13 регионами.