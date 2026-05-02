Собянин сообщил об уничтожении ещё одного беспилотника ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили ещё один беспилотный летательный аппарат ВСУ. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
«Уничтожен ещё один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Пару часов назад сообщалось, что сбили ещё один украинский беспилотник, который летел в сторону Москвы. А Минобороны доложило, что Россия ночью подверглась массированной воздушной атаке – сбито 215 дронов ВСУ.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.