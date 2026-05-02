Новые правила на АЗС и штрафы за шипованную резину заработают в РФ с мая

В России автомобилистов ждут сразу несколько законодательных изменений. Теперь устанавливается жёсткий контроль за продажей топлива на АЗС, а также усиливается ответственность за шипованную резину не в сезон. Life.ru ознакомился с новыми правилами, вступающими в силу с мая.

Теперь оплатить бензин или дизель можно будет исключительно через кассу. Водителям лучше всегда брать кассовый чек и сверять сумму оплаты с количеством поступившего в бак топлива. Именно чек поможет восстановить справедливость, если возникнут подозрения, что был недолив.

Что касается шипованной резины, то она допускается только до 31 мая, после чего водитель обязан перейти на летний вариант. Если это не будет сделано, то закон устанавливает штраф. Смена резины помогает избежать аварийности на дороге и значительно сокращает тормозной путь, напомнили водителям.

И, наконец, с 28 мая вступают в силу новые правила оценки работы автошкол. Эффективность занятий будут оценивать по проценту успешной сдачи экзаменов выпускниками, а также по статистике аварийности водителей, окончивших конкретные курсы. Такая мера поможет россиянам выбирать автошколу, опираясь на качество обучения, а не просто на рекламу.

Ранее первый зампред думского комитета по транспорту Павел Федяев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости до 2–3 километров в час. По мнению парламентария, такая мера не повысит, а, наоборот, снизит безопасность на дорогах.