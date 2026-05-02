Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 12:37

Российским космонавтам начнут предоставлять служебное жильё по указу Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий госкорпорацию «Роскосмос» правом предоставлять служебное жильё космонавтам. Ранее такие полномочия были только у федеральных органов власти.

Документ определяет, что «Роскосмос» теперь может выступать от имени России в качестве собственника жилых помещений государственного жилфонда. Корпорация вправе принимать решения о включении или исключении жилья из специализированного фонда, а также самостоятельно предоставлять такие помещения космонавтам.

Кроме того, закон переносит срок вступления в силу нормы о повышении качества обслуживания лифтов в многоквартирных домах. Она начнёт действовать 1 сентября 2027 года вместо 1 сентября 2026 года.

«Роскосмос» объявил об успешном пуске новейшей ракеты «Союз‑5» с Байконура
Ранее на портале «Госуслуги» открылся приём заявок в отряд космонавтов. В честь годовщины первого полёта человека в космос запустили новый сервис. Заявки принимаются до 30 июня 2026 года. Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст до 35 лет, нужные антропометрические данные, высшее образование. Прошедших отбор ждёт трудовой договор с Центром подготовки космонавтов, тренировки и ожидание полёта.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Роскосмос
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar