Российским космонавтам начнут предоставлять служебное жильё по указу Путина

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий госкорпорацию «Роскосмос» правом предоставлять служебное жильё космонавтам. Ранее такие полномочия были только у федеральных органов власти.

Документ определяет, что «Роскосмос» теперь может выступать от имени России в качестве собственника жилых помещений государственного жилфонда. Корпорация вправе принимать решения о включении или исключении жилья из специализированного фонда, а также самостоятельно предоставлять такие помещения космонавтам.

Кроме того, закон переносит срок вступления в силу нормы о повышении качества обслуживания лифтов в многоквартирных домах. Она начнёт действовать 1 сентября 2027 года вместо 1 сентября 2026 года.

Ранее на портале «Госуслуги» открылся приём заявок в отряд космонавтов. В честь годовщины первого полёта человека в космос запустили новый сервис. Заявки принимаются до 30 июня 2026 года. Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст до 35 лет, нужные антропометрические данные, высшее образование. Прошедших отбор ждёт трудовой договор с Центром подготовки космонавтов, тренировки и ожидание полёта.