Братоубийца или жертва клеветы: Кто на самом деле убил первых русских святых Бориса и Глеба

Православная церковь отмечает день памяти святых Бориса и Глеба. Споры о гибели первых русских святых не утихают уже тысячу лет — одни уверены в общепринятой версии, другие считают, что историки столетиями ошибались, пишет РИА «Новости».

Согласно традиционной версии, изложенной в «Сказании о Борисе и Глебе» (середина XI века), после смерти князя Владимира киевский престол захватил его пасынок Святополк. Он заставил дружину Бориса присягнуть ему, а затем приказал тайно убить брата. Спустя несколько недель та же участь постигла и Глеба. Святополк получил прозвище Окаянный.

Однако есть и другая версия. Историки обратили внимание на странность: в середине XI века у Ярослава Мудрого родился внук, которого назвали Святополком — в честь «оканного» брата. Это имя продолжали давать детям Рюриковичи до 1155 года. Некоторые исследователи полагают, что настоящим убийцей был Ярослав Мудрый, который затем публично обвинил Святополка и даже заказал «нужную» летопись.

Косвенные подтверждения этой версии нашли в скандинавских сагах. В «Саге об Олаве Святом» рассказывается, как некий конунг Эймунд по заказу Ярослава Мудрого хитростью убил «конунга Бурицлава» (имя созвучно с Борисом). Детали убийства совпадают с описанием гибели русского княжича.

Таким образом, точка в расследовании одного из самых громких убийств в истории Древней Руси до сих пор не поставлена.

