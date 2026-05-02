Украинская писательница Ирэна Карпа в эфире «Украинского радио» поддержала коллегу Ларису Ницой в борьбе с русскоязычными украинцами и сделала резонансное заявление.

«Это просто выжимать из себя раба по капле. Это задача такая индивидуальная для каждого, говоришь на русском — значит ты лох и селюк. Вот надо вот так вот говорить. Значит, ты человек без собственной воли, значит ты человек, который не может сделать микроусилие над собой», — заявила она.

В своей речи она оскорбила не только русскоязычных, но и жителей сельской местности. Пользователи соцсетей уже задаются вопросом: чем люди из сёл Украины не угодили писательнице, которая, ксати говоря, давно живёт во Франции и позволяет себе такие пренебрежительные высказывания.

Ранее украинская детская писательница Лара Ницой, известная своей агрессивной русофобией, снова сделала скандальное заявление — назвала русский язык «болезнью» и призвала от него «лечиться». До этого она уже говорила, что те, кто говорит по-русски, перестают быть украинцами. Ирония в том, что опрос украинского центра SOCIS (с 12 по 18 декабря 2025 года) показал: почти половина жителей Украины так или иначе пользуются русским языком в быту.