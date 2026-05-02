В Шереметьево сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов

В московском аэропорту Шереметьево отменили временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Шереметьево. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства. Меры ранее вводились для обеспечения безопасности полётов. Теперь воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 2 мая средства ПВО РФ уничтожили 215 украинских беспилотников самолётного типа над российскими регионами. Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Чёрным морями.