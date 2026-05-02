Военнослужащие украиснкого подразделения «Волки Да Винчи» избили и похитили мужчину за то, что он отказался продать им алкоголь. Об этом сообщило издание «Страна».

Всё произошло в Синельниковском районе Днепропетровской области. Четверо мужчин ворвались в магазин, вытащили молодого человека, избили его, заталкали в машину и уехали. По данным издания, мужчину пытали, а потом выбросили на окраине города. Полиция не спешит привлекать военных к ответственности.

Местные правоохранительные органы подтвердили инцидент. Военные не только избили и похитили мужчину, но и обстреляли магазин — от этого здание загорелось. После этого они уехали. Полицейские нашли потерпевшего без сознания, его госпитализировали.

Сейчас в области возбудили уголовное дело по двум статьям — хулиганство и незаконное лишение свободы. О задержании военных ничего не сообщается.

Раньше сообщалось, что в Одессе сотрудники военкомата забрали мужчину прямо во время выгула собаки, а животное бросили на улице без хозяина. Человека остановили на улице, посадили в служебную машину и увезли в неизвестном направлении. Собака осталась стоять на месте. Что с ней случилось дальше — не уточняется.