WhatsApp* тестирует новый интерфейс для iPhone

Мессенджер WhatsApp* начал тестировать новый дизайн для iPhone в стиле Liquid Glass. Обновление доступно в версии 25.28.75, но пока ограниченному числу пользователей, включая бета-тестеров. Об этом пишет WABetaInfo (WBI).

Новый интерфейс вдохновлён концепцией Liquid Glass от Apple (появилась в iOS 26). В нём есть эффекты прозрачности, глубины и плавные анимации. Изменилась нижняя панель вкладок — теперь она полупрозрачная, с размытым фоном. Также обновили кнопки и меню — они выглядят как стеклянные.

Кроме того, в приложении теперь используется системная клавиатура iOS с обновлённым дизайном: она тоже стала прозрачной и как бы сливается с интерфейсом. При этом доработали ещё не всё: например, строка ввода сообщений всё ещё в старом стиле. Её обновят в следующих версиях.

Новый дизайн внедряют постепенно. Даже с последней бета-версией не у всех он появится. Разработчики хотят собрать отзывы и доработать стабильность, прежде чем запустить обновление широко.

Напомним, в марте 2025 года россияне стали активно переходить на другие мессенджеры — особенно азиатские. Их общая аудитория выросла в среднем на 60%.

