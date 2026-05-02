2 мая, 14:24

Израильские атаки за два месяца унесли жизни 2 659 ливанцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

За последние сутки в результате ударов израильской авиации и артиллерии по южным районам Ливана погиб как минимум 41 человек, ещё 89 ранены. И это несмотря на то, что 17 апреля было объявлено перемирие, сообщил ливанский Минздрав.

«Общее число убитых граждан с начала военной эскалации 2 марта достигло 2 659, раненых — 8 183», — указывается в сводке ведомства.

В Минздраве опасаются, что число жертв и пострадавших продолжит расти, так как Израиль не прекращает атаковать населённые пункты, где находятся оплоты группировки «Хезболлах».

«Козёл отпущения» найдётся: Кого Нетаньяху сделает крайним за провал в Ливане

Ранее Объединённые Арабские Эмираты запретили своим гражданам ездить в Иран, Ирак и Ливан. В МИД ОАЭ не объяснили причину запрета. На фоне последних событий поездки в эти страны теперь полностью запрещены. Тем гражданам ОАЭ, которые сейчас находятся в Иране, Ираке или Ливане, рекомендовано как можно скорее вернуться домой.

BannerImage
Наталья Афонина
