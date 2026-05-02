Евросоюз и западные страны молчат о сожжении людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года ровно так же, как и о преступлениях хорватских усташей над сербами в 1995 году, заявил основатель партии «Движение социалистов», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Если кому-то неясно, почему сербы не верят ЕС, пусть вспомнят «Молнию» и «Бурю», а если кому-то неясно почему идёт СВО, пусть вспомнят сожжённых русских в Одессе», — приводит слова Вулина его пресс-служба.

Оба преступления задокументированы десятками СМИ, но никто не понёс ответственности, подчеркнул сербский политик. Операция «Буря» проводилась хорватской армией 4–7 августа 1995 года для уничтожения самопровозглашённой Республики Сербская Краина на территории современной Хорватии.

2 мая 2014 года украинские радикалы подожгли Дом профсоюзов в Одессе, где укрывались сторонники «Антимайдана». Погибли 48 человек, более 250 пострадали. Сегодня жители города приносят цветы к зданию, где образовался стихийный мемориал.