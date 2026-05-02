Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 мая, 14:53

Не только унитазы: Фаянсовый гигант озолотился на бирже из-за планов инвестировать в память для ИИ

Унитаз. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Акции японской компании Toto, известной в первую очередь производством унитазов, взлетели на 18,43% в пятницу на Токийской фондовой бирже. К закрытию торгов цена достигла 6425 иен (около 40 долларов) — максимум с 15 сентября 2021 года, пишет Bloomberg.

Причиной резкого скачка стало заявление компании о планах увеличить инвестиции в собственный бизнес по выпуску компонентов для микросхем на фоне высокого спроса на технологии искусственного интеллекта. Оказывается, Toto является вторым в мире производителем электростатических зажимов, применяемых при создании чипов памяти NAND

За это отвечает подразделение передовой керамики (Ceramics business). Генеративный ИИ требует огромных объёмов памяти для хранения данных, которые и обеспечивают твёрдотельные накопители (SSD) на базе NAND.

По итогам финансового года, завершившегося 31 марта, чистая выручка этого подразделения выросла на 134%, достигнув 67,4 млрд иен ($429 млн). Toto также сообщила, что увеличит расходы на исследования и производственные мощности — до 2028 финансового года компания инвестирует в развитие этого направления около 30 млрд иен.

Росту акций также способствовало давление британского фонда Palliser Capital, который недавно приобрёл долю в Toto и лоббирует более активное продвижение сегмента компонентов для микросхем. По мнению инвесторов, компания упускает потенциал роста от бума искусственного интеллекта.

Скачок котировок не смутил даже угрозу для основного бизнеса Toto. В середине апреля она приостановила приём заказов на сборные ванны из-за потенциальной нехватки клея и пластика вследствие ближневосточного кризиса. Хотя приём заказов постепенно возобновляется, строительные подрядчики в Японии до сих пор жалуются на невозможность получить сантехнические модули для завершения проектов.

Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что ИИ развивается слишком быстро, чтобы его можно было эффективно регулировать. Вместо того чтобы тормозить прогресс, лучше разработать «запасной план» — платить деньги тем, кого нейросети постепенно вытесняют с рынка.

Александра Мышляева
