Не только унитазы: Фаянсовый гигант озолотился на бирже из-за планов инвестировать в память для ИИ

Акции японской компании Toto, известной в первую очередь производством унитазов, взлетели на 18,43% в пятницу на Токийской фондовой бирже. К закрытию торгов цена достигла 6425 иен (около 40 долларов) — максимум с 15 сентября 2021 года, пишет Bloomberg.

Причиной резкого скачка стало заявление компании о планах увеличить инвестиции в собственный бизнес по выпуску компонентов для микросхем на фоне высокого спроса на технологии искусственного интеллекта. Оказывается, Toto является вторым в мире производителем электростатических зажимов, применяемых при создании чипов памяти NAND

За это отвечает подразделение передовой керамики (Ceramics business). Генеративный ИИ требует огромных объёмов памяти для хранения данных, которые и обеспечивают твёрдотельные накопители (SSD) на базе NAND.

По итогам финансового года, завершившегося 31 марта, чистая выручка этого подразделения выросла на 134%, достигнув 67,4 млрд иен ($429 млн). Toto также сообщила, что увеличит расходы на исследования и производственные мощности — до 2028 финансового года компания инвестирует в развитие этого направления около 30 млрд иен.

Росту акций также способствовало давление британского фонда Palliser Capital, который недавно приобрёл долю в Toto и лоббирует более активное продвижение сегмента компонентов для микросхем. По мнению инвесторов, компания упускает потенциал роста от бума искусственного интеллекта.

Скачок котировок не смутил даже угрозу для основного бизнеса Toto. В середине апреля она приостановила приём заказов на сборные ванны из-за потенциальной нехватки клея и пластика вследствие ближневосточного кризиса. Хотя приём заказов постепенно возобновляется, строительные подрядчики в Японии до сих пор жалуются на невозможность получить сантехнические модули для завершения проектов.

