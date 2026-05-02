Пенсионерка из Москвы проиграла дело о 1,5 млн из-за медлительного адвоката

Московская пенсионерка попыталась взыскать долги с внуков, но проиграла из-за адвоката, которая вовремя не подала иск. А когда попробовала наказать саму юристку — снова испытала неудача, пишет Telegram-канал Baza.

72-летняя Ольга дала в долг зятю 1,5 миллиона рублей. Он умер, не вернув деньги. Пенсионерка решила взыскать долг с его наследников — своих внуков. Один внук отдал половину, второй отказался платить. Нотариус сказал, что дело выигрышное, нужен только хороший юрист.

По расписке зять должен был вернуть деньги 27 марта 2020 года — с этой даты начался отсчёт исковой давности (три года). Пенсионерка об этом не знала, но адвокат должна была знать. Пенсионерка обратилась к подмосковному адвокату Ольге К. в декабре 2022 года. За 15 тысяч та должна была только составить иск, а дальше бабушка планировала действовать сама.

Адвокат же решила взять всё в свои руки. По словам Ольги, юрист долго вводила её в заблуждение и тянула время: в январе якобы отправила иск в суд, в феврале — без ведома клиентки направила досудебную претензию родственникам, а в апреле сказала, что иск вернули для исправления ошибок, и попросила перевести 10 тысяч рублей на госпошлину. На самом деле адвокат подала иск только летом — когда срок давности уже истёк два месяца назад. Суд сначала взыскал с внука 750 тысяч рублей, но апелляция легко отменила решение именно из-за пропущенного срока.

После этого пенсионерка подала на адвоката в суд, требуя почти миллион рублей. Но привлечь юристку к ответственности не удалось — формально она выполнила условия договора, ведь иск составила.

Ранее невероятная история произошла с пенсионеркой из Калининграда: налоговая заблокировала её счета из-за долга, которого на самом деле нет. Сумма поражает — 888 888 888 рублей. Валентина Васильевна раньше руководила филиалом московской фирмы, но давно закрыла бизнес и заплатила все налоги. В местной налоговой ей подтвердили, что долгов у неё нет. Однако в банке сказали: блокировку наложило московское управление ФНС.