Засохнет вся Одесса: На Украине испугались «вотераута»

В случае ударов России по водной инфраструктуре Украины некоторые города могут остаться совсем без воды. Это будет куда страшнее, чем любой блэкаут, заявил вице-президент украинской водной ассоциации Артём Шира в интервью изданию «Телеграф».

По его словам, Киев легко отделается, поскольку самое худшее, что там может случиться — почасовая подача воды. А вот Одесса питается от единственного ввода.

«Просто одна труба в одном месте. Если туда прилетит ракета, проблемы не решить месяцами», — указал Шира.

