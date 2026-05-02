2 мая, 15:18

Импорт Турции из России сократился на $3,5 миллиарда за квартал

Вид на «Святую Софию» в Стамбуле. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Импорт Турции из России за январь–апрель сократился на 3,5 миллиарда долларов — почти 23%. Об этом рассказал министр торговли Турции Омер Болат на пресс-конференции.

«Наибольшее снижение импорта наблюдается именно из Российской Федерации», — заявил он.

На втором месте по сокращению — ОАЭ (минус 835 млн долларов), затем Боливия (минус 429 млн), Италия (минус 405 млн) и Франция (минус 295 млн). При этом больше всего вырос импорт Турции из Китая — плюс 1,8 млрд долларов. Также увеличились поставки из США, Казахстана, Швейцарии и Мексики.

Ранее сообщалось, что в феврале Россия сократила закупки пива из стран Евросоюза в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом — до 1 миллиона евро. Наши компании ввезли пива из ЕС всего на 1,1 миллиона евро, а годом ранее — на 4,7 миллиона. Импорт упал в 4,5 раза за год.

Наталья Афонина
