Импорт Турции из России сократился на $3,5 миллиарда за квартал

Импорт Турции из России за январь–апрель сократился на 3,5 миллиарда долларов — почти 23%. Об этом рассказал министр торговли Турции Омер Болат на пресс-конференции.

«Наибольшее снижение импорта наблюдается именно из Российской Федерации», — заявил он.

На втором месте по сокращению — ОАЭ (минус 835 млн долларов), затем Боливия (минус 429 млн), Италия (минус 405 млн) и Франция (минус 295 млн). При этом больше всего вырос импорт Турции из Китая — плюс 1,8 млрд долларов. Также увеличились поставки из США, Казахстана, Швейцарии и Мексики.

