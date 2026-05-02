На видео сняли горящий газовый завод в Дружковке после сброса авиабомб

Российские военные самолёты нанесли удар по заводу газовой аппаратуры в Дружковке (ДНР). Город находится под контролем украинских формирований.

Видео © Telegram / Донбасс|Фронт|Обстановка

Видео последствий атаки опубликовал местный телеграм-канал. На кадрах видно горящее здание предприятия, над которым поднимаются густые столбы дыма. В подписи к кадрам сообщается, что завод полностью разрушен авиационными бомбами.

Ранее расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» из группировки войск «Север» нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области. В результате точной стрельбы ликвидированы сильно укреплённые опорные пункты ВСУ, скрытые в лесополосе.