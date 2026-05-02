Украинский дрон перехвачен в небе над Челябинской областью

В Челябинской области был перехвачен украинский беспилотник, пытавшийся атаковать инфраструктуру региона. Информацией поделился губернатор Алексей Текслер. Детали он раскрывать не стал.

«На данный момент режим «Беспилотная опасность» снят», — говорится в заявлении политика в Max.

Как сообщалось сегодня, в течение шести часов дежурные расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 123 беспилотных аппарата самолётного типа, запущенных украинской стороной. Данные приводит Министерство обороны России.