Украинский дрон перехвачен в небе над Челябинской областью
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
В Челябинской области был перехвачен украинский беспилотник, пытавшийся атаковать инфраструктуру региона. Информацией поделился губернатор Алексей Текслер. Детали он раскрывать не стал.
«На данный момент режим «Беспилотная опасность» снят», — говорится в заявлении политика в Max.
Как сообщалось сегодня, в течение шести часов дежурные расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 123 беспилотных аппарата самолётного типа, запущенных украинской стороной. Данные приводит Министерство обороны России.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.