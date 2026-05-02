2 мая, 15:13

Украинский дрон перехвачен в небе над Челябинской областью

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

В Челябинской области был перехвачен украинский беспилотник, пытавшийся атаковать инфраструктуру региона. Информацией поделился губернатор Алексей Текслер. Детали он раскрывать не стал.

«На данный момент режим «Беспилотная опасность» снят», — говорится в заявлении политика в Max.

Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на посёлок Белая Берёзка под Брянском
Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на посёлок Белая Берёзка под Брянском

Как сообщалось сегодня, в течение шести часов дежурные расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 123 беспилотных аппарата самолётного типа, запущенных украинской стороной. Данные приводит Министерство обороны России.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Алексей Текслер
  • Происшествия
  • Челябинская область
