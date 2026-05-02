В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик. Умная машина позволяет водителю заправлять автомобиль топливом, даже не выходя из салона. Об этом пишет РИА «Новости».

«Наш робот-заправщик уникален тем, что он в России единственный. Он позволяет человеку заправляться, не выходя из машины. Автолюбителю достаточно оплатить заправку по QR-коду, и робот начнёт своё дело», — цитирует пресс-служба управляющего «Оил-Лаб РМК» Владимира Косолапова.

По его словам, устройство оснащено тремя камерами и встроенным искусственным интеллектом. Робот «видит» горловину бака, сам откручивает крышку и вставляет пистолет. Система подходит для любых марок автомобилей, но с одним условием: бак должен находиться с правой стороны. Как отметил Косолапов, робот уже стал настоящей знаменитостью среди клиентов — многие специально приезжают посмотреть на его работу.

Ранее сообщалось, что в двух учреждениях УФСИН по Самарской области запущен пилотный проект с использованием «робота-патрульного»: автономная машина с навигацией, камерами и аналитикой фиксирует нарушения и передаёт данные оператору. Если проект признают успешным, роботов могут использовать в других колониях.