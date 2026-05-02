«Нафтогаз» заявил о повреждении энергообъектов в трёх областях Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Wolski
Украиснкий «Нафтогаз» сообщил о повреждении своих энергообъектов в Харьковской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом говорится в телеграм-канале компании.
Так, в Харьковской области повреждён газодобывающий объект. В подконтрольной Киеву части Запорожской области — газопровод. Какой именно объект пострадал в Днепропетровской области, не уточняется.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска за минувшие сутки нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Минобороны РФ отчиталось об ударах по украинскому оборонному заводу, аэродромам, портовой инфраструктуре, местам хранения и запуска БПЛА, а также по позициям ВСУ и иностранных наёмников в 152 районах.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.