«Нафтогаз» заявил о повреждении энергообъектов в трёх областях Украины

Украиснкий «Нафтогаз» сообщил о повреждении своих энергообъектов в Харьковской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом говорится в телеграм-канале компании.

Так, в Харьковской области повреждён газодобывающий объект. В подконтрольной Киеву части Запорожской области — газопровод. Какой именно объект пострадал в Днепропетровской области, не уточняется.