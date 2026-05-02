«Я не водила пьяная, честное слово»: Петербуржека заказала справку и узнала, что была судима

В Санкт-Петербурге 26-летняя девушка заказала справку об отсутствии судимости и с ужасом узнала, что она у неё есть. Вот только преступить закон «нарушительница» никак не могла — на момент «преступления» ей было всего 11 лет, да и проживала она в другом городе. В истории разбирался Mash на Мойке.

Жительница Петербурга случайно узнала о своей судимости. Видео © Telegram / Mash на Мойке

«В 2011 году Кировский городской суд Ленинградской области приговорил к году условно за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Но в 2011 году мне было 11 лет, и я жила в Ижевске. Я не водила пьяная машину, честное слово», — рассказала девушка. Сейчас ей предстоит разобраться с «судимостью» и выяснить, по чьей вине была допущена ошибка.

Ранее Life.ru писал, что в Казахстане 56-летний житель Костаная Владимир Шремф узнал, что госорганы признали его умершим, и теперь он полностью бесправный гражданин. Мужчина узнал о своём новом статусе «покойника» случайно, когда не смог получить госуслуги онлайн.