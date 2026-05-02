Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 16:37

Зеленский ввёл санкции против главы Олимпийского комитета РФ Поздянкова

Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Владимир Зеленский ввёл санкционные ограничения против президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном сайте киевского режима.

Под рестрикции также попал глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили. Всего в список включили пять физических лиц, трое из которых являются российскими гражданами.

Санкции вводятся сроком на 10 лет. Они предусматривают 17 видов ограничений, включая блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование официальных визитов. Кроме того, фигурантов бессрочно лишают государственных наград Украины.

«Будем реагировать»: Зеленский высказался о ситуации на границе с Белоруссией
«Будем реагировать»: Зеленский высказался о ситуации на границе с Белоруссией

В конце апреля Владимир Зеленский выступил с инициативой о введении рестрикций в отношении двоих сыновей белорусского президента Александра Лукашенко — Виктора и Дмитрия. Ограничения тогда также установили на десятилетний срок. В общий санкционный перечень киевского режима вошли 16 физических лиц и 11 организаций из Белоруссии.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar