Зеленский ввёл санкции против главы Олимпийского комитета РФ Поздянкова

Владимир Зеленский ввёл санкционные ограничения против президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном сайте киевского режима.

Под рестрикции также попал глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили. Всего в список включили пять физических лиц, трое из которых являются российскими гражданами.

Санкции вводятся сроком на 10 лет. Они предусматривают 17 видов ограничений, включая блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование официальных визитов. Кроме того, фигурантов бессрочно лишают государственных наград Украины.

В конце апреля Владимир Зеленский выступил с инициативой о введении рестрикций в отношении двоих сыновей белорусского президента Александра Лукашенко — Виктора и Дмитрия. Ограничения тогда также установили на десятилетний срок. В общий санкционный перечень киевского режима вошли 16 физических лиц и 11 организаций из Белоруссии.