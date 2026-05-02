В Эстонии выдвинули в президенты кандидата, скептически настроенного к НАТО и ЕС

Оппозиционная Эстонская консервативная народная партия (EKRE) выдвинула своего вице-председателя Марта Хельме кандидатом на пост президента республики. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Хельме, известный скептическим отношением к международным союзам, заявил в интервью ERR, что НАТО практически уже не существует, и, вероятно, появится новый военный альянс из Северных стран, Балтии и Польши.

«Если мы говорим о том, что мир уже не тот, каким он был несколько лет назад, то НАТО практически уже не существует. Что касается Евросоюза, то он, по-моему, тоже разваливается. Там не могут вести диалог ни с Китаем, ни с американцами, ни с Россией», — заявил Хельме в интервью ERR.

Кандидатуру Хельме должен утвердить съезд партии 6 июня. На данный момент он — единственный официально объявленный претендент на пост главы государства. Выборы президента Эстонии пройдут в сентябре 2026 года: сначала главу государства попытается избрать парламент, а в случае неудачи будет созвана коллегия выборщиков из 208 человек. В 2016 году Хельме уже баллотировался в президенты и получил тогда 16 голосов.

Ранее отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон призвал Литву, Латвию, Эстонию, Норвегию и Швецию не стремиться к военному конфликту с Россией, заявив, что если они вступят в войну, то останутся одни со своими проблемами, и Вашингтон им не поможет. По его словам, политика эскалации — это самоубийство.