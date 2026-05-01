«Не о чем говорить»: Президент Эстонии дерзко высказался о Путине

Президент Эстонии Карис: Сейчас с Путиным не о чем говорить
© ТАСС / ЕРА / RAJAT GUPTA
Президент Эстонии Алар Карис высказался о перспективах диалога с Москвой. По его убеждению, проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным сейчас нет необходимости.
«Сейчас с Путиным действительно не о чем говорить», — приводит слова эстонского политика издание ERR.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продолжался полтора часа. В начале разговора Путин выразил соболезнования и жёстко осудил покушение на американского президента, которое случилось накануне дня рождения Мелании Трамп. Он также рассказал Трампу, что киевский режим применяет «сугубо террористические методы», атакуя гражданскую инфраструктуру.
