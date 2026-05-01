«Не о чем говорить»: Президент Эстонии дерзко высказался о Путине

Президент Эстонии Алар Карис высказался о перспективах диалога с Москвой. По его убеждению, проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным сейчас нет необходимости.

«Сейчас с Путиным действительно не о чем говорить», — приводит слова эстонского политика издание ERR.