Сторожевой собаке насквозь прошило лапу осколком при атаке ВСУ на Горловку

Украинские военные атаковали Горловку в ДНР, повреждены многоэтажки и как минимум семь автомобилей на местной парковке, а также ранен сторожевой пёс, охранявший территорию одного из домов. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Иван Приходько.

«Жертв и пострадавших из числа местных жителей, к счастью, нет. А вот собака, охранявшая территорию одного из домов, была ранена», — написал чиновник. По его словам, животному насквозь осколком пробило переднюю лапу.

Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по посёлку Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области. В результате атаки погиб мирный житель.