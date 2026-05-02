Сторожевой собаке насквозь прошило лапу осколком при атаке ВСУ на Горловку
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 24K-Production
Украинские военные атаковали Горловку в ДНР, повреждены многоэтажки и как минимум семь автомобилей на местной парковке, а также ранен сторожевой пёс, охранявший территорию одного из домов. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Иван Приходько.
«Жертв и пострадавших из числа местных жителей, к счастью, нет. А вот собака, охранявшая территорию одного из домов, была ранена», — написал чиновник. По его словам, животному насквозь осколком пробило переднюю лапу.
Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по посёлку Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области. В результате атаки погиб мирный житель.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.