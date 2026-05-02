Один человек погиб в ДТП с легковушкой и микроавтобусом на Ставрополье

В Невинномысске в результате лобового столкновения погиб один человек, ещё один пострадал. ДТП произошло 2 мая около 7:40 на 242-м километре трассы «Кавказ», сообщила Госавтоинспекция Ставрополья.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Фиат» (не маршрутным). Оба были доставлены в больницу. Впоследствии 63-летний водитель «Фиата» скончался.

Установлено, что водитель Hyundai — житель соседнего региона, который ранее дважды привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Детали ДТП и степень вины каждого из участников выясняются.