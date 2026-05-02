Пять БПЛА уничтожены в Орловской области за день
Средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над Орловской областью в течение дня. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Андрей Клычков.
По словам главы области, на местах падения обломков разрушений и пострадавших не зафиксировано. Сейчас там работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Ранее в курском селе Октябрьское Рыльского района на дороге произошла детонация украинского дрона. В результате инцидента травмы получил 52-летний мужчина, находившийся за рулём трактора.
