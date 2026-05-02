Пять БПЛА уничтожены в Орловской области за день

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над Орловской областью в течение дня. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Андрей Клычков.

По словам главы области, на местах падения обломков разрушений и пострадавших не зафиксировано. Сейчас там работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.