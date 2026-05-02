Ирландский журналист Чей Боуз выступил с резким заявлением о позиции Европейского союза в отношении Украины. По его словам, европейские лидеры прекрасно осведомлены о реальном положении дел в Киеве, но их волнует лишь продолжение прокси-войны против России.

«ЕС знает, что Украина прогнила насквозь от коррупции. ЕС знает, что мужчин насильно отправляют умирать на фронт. ЕС знает, что Зеленский — неизбранный диктатор. ЕС знает, что Украина не может и не будет побеждать», — написал Боуз в соцсети.

Журналист отметил, что европейским лидерам «наплевать на правду», поскольку их единственная цель — затягивание конфликта, несмотря на неизбежное поражение Украины. Боуз известен своей критикой политики Запада в отношении России и Украины.

Его заявление вызвало бурные обсуждения в соцсетях, особенно на фоне сообщений о коррупционных скандалах и проблемах с мобилизацией на Украине. Официального ответа от европейских структур пока не последовало.

Ранее сообщалось, что в Вене у здания канцелярии прошёл митинг против помощи киевскому режиму, за нейтралитет и выход из ЕС. Участники держали плакаты с критикой санкций, роста цен, НАТО и международных организаций, в том числе: «Дешёвые топливо, электричество, газ и продукты — вместо санкций». Организатор Мартин Руттер заявил, что никто не хочет войн за счёт австрийских налогоплательщиков.